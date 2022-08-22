Аэропорты Москвы работают в штатном режиме несмотря на смог

22 авг. 11:52

Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме несмотря на смог, сообщили журналистам в Росавиации, уточнив, что отмен рейсов по метеоусловиям сейчас нет.

"Несмотря на смог в Москве, аэропорты московского авиаузла (Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево) осуществляют работу в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке", - говорится в сообщении.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, "причиной стали лесные пожары в Рязанской области". Для локализации возгораний из Москвы была отправлена группировка сил и средств.