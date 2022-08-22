Медведев спрогнозировал газ по $4000

22 авг. 11:51

Замглавы Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев назвал цену на газ в $2,8 тыс результатом "восхитительной комбинации" европейских политиков и допустил, а также допустил что цена на "голубое топливо" может взлететь до $ 4 тысяч к концу года.

"Эта восхитительная комбинация почти получилась у европейских политиков. Газ - $2 800 за тысячу кубометров. Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только [канцлер ФРГ Олаф] Шольц, который ищет газ в Канаде", - говорится в его публикации в Telegram-канале.

"Что будет с ценой в конце года? $4 000? Кто больше, господа?", - обратился с вопросом он.