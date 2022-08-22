Грузинские депутаты обвинили США в подготовке революции в Грузии

Экс-представители правящей партии "Грузинская мечта" Созар Субари, Михаил Кавелашвили, Гурам Мачарашвили и Дмитрий Хундадзе обвинили американское посольство в Тбилиси в нагнетании революционных настроений в стране из-за того, что руководство страны отказывается открывать второй фронт против России.

"С чем может быть связана истерическая попытка посольства США устроить беспорядки в стране и искусственно дать толчок революционным процессам? У этого может быть только одна причина - Грузия не выполнила миссию по открытию второго фронта, которой ее несправедливо наделили", - сказано в совместном письме депутатов, опубликованном на портале парламента.

Политики считают, что Вашингтон лоббирует партию бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и хотят видеть его руководителем страны. "Посольство хорошо знает, что действующая власть никогда не подпишется под уничтожением страны, а "Национальное движение" готово выполнить любое задание. Другого объяснения у истерического желания посольства заменить у власти "Грузинскую мечту" "Национальным движением" нет", - подчеркивается в письме.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог Рамаз Сакварелидзе, у опасений грузинских депутатов есть основания. "Заявление депутатов исходит из действий и высказываний посла Келли Дегнан, а также из новейшей грузинской истории. Идея, что Америка хочет смены власти в Грузии, возникла у них не на пустом месте. Когда в 2003 году произошла так называемая "революция роз" и пришла к власти группа Михаила Саакашвили, в этом процессе активно участвовал тогдашний посол США Ричард Майлс, причем гораздо активнее, чем пока что действует Келли Дегнан. Смена власти 19 лет назад была приурочена к планам президента Буша: приехав в Тбилиси, Буш сообщил, что собирается такими "бархатными революциями" дойти до Афганистана и там найти Бен Ладена", - напомнил эксперт.



"Если у Вашингтона в самом деле был такой план, тогда грузинский процесс мог служить для него определенным этапом, отработкой технологий. И в те годы в американских кругах бытовало мнение, что в Грузии эксперимент по организации "бархатной революции" удался. На фоне таких "экспериментальных" идей и действий в прошлом вполне обоснованно можно думать о том, что по каким-либо соображениям Америка способна быть заинтересованной в очередной смене власти в Грузии. Группа депутатов, выступившая с заявлением, считает, что одним из таких соображений может быть желание Вашингтона включить Грузию в русско-украинский конфликт, чего Тбилиси вовсе не хочет делать", - сообщил Рамаз Сакварелидзе.



Вполне вероятно, что для смены власти в Грузии США будут использовать все того же Михаила Саакашвили, тем более что он сейчас находится на территории республики. "В Вашингтоне заинтересованы в возвращении Саакашвили и его группы во власть прежде всего потому, что они будут совершенно управляемы и безотказны. Любое требование с американской стороны, даже война против России, будет выполнено этой группой. В данном случае разница между саакашвилевцами и действующей властью в том, что действующая власть нет хочет включения в этот конфликт, не хочет проблем для Грузии, которые очевидны. Оппозиционные политики, а порой и поддерживающие их граждане Грузии, часто говорят, что республика должна включиться в противостояние "из чувства достоинства"", - заключил политолог.