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Названы самые полезные напитки для здоровья кишечника

Названы самые полезные напитки для здоровья кишечника

Правильный утренний напиток может не только зарядить бодростью, но и помочь сохранить здоровый кишечник, сообщила представитель Академии питания и диетологии Джен Брюнинг, пишет "Доктор Питер" со ссылкой на Eat This, Not That.

Четыре самых полезных напитка с утра - вода, кофе, томатный сок и смузи. Вода необходима организму после пробуждения, так как после сна тело обезвожено. Вода запускает работу системы пищеварения.

Кофе также стимулирует пищеварение, помогает очистить кишечник и позитивно влияет на полезные бактерии. При этом сахар и сливки в напиток лучше не добавлять.

Томатный сок благотворно влияет на пищеварение благодаря клетчатке.

Смузи особенно полезен, если включить в его состав ягоды, семена льна или чиа, это обогатит флору кишечника пробиотиками.

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