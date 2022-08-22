В России выявили свыше 33 тыс случаев коронавируса

22 авг. 11:19

За минувшие сутки в России выявили 33 061 новый случай заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 5 172, в Санкт-Петербурге - 4 410, в Подмосковье - 1 980. В Краснодарском крае - 708, в Ставропольском крае - 64, в Крыму - 367, в Дагестане - 197, в Кабардино-Балкарии - 141, в Адыгее - 50, в Карачаево-Черкесии - 39, в Чечне - 37, в Северной Осетии - 45, в Ингушетии - 20.

Общее число инфицированных в России достигло 19 150 404.

Госпитализированы за сутки 1 704 человека. Выздоровели 22 281 пациент, за все время - 18 306 867.

Умерли за сутки 57 человек, с начала пандемии - 383 617.