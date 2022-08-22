Колесо от грузовика насмерть придавило мальчика из Ингушетии

22 авг. 11:11

По факту гибели ребенка в Ингушетии, которого придавило колесом от грузового автомобиля, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

"Установлено, что малолетний житель республики, находясь на территории частного домовладения, где он проживал вместе с родителями, в результате падения колеса грузового автомобиля, прислоненного к стене дома, получил множественные травмы головы, от которых скончался в реанимационном отделении детской республиканской клинической больницы города Назрань", - сказано в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ, виновному грозит до двух лет лишения свободы.

"В рамках расследования уголовного дела назначена медицинская судебная экспертиза, допрошены близкие родственники погибшего, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в ведомстве.