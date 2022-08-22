Шольц рассчитывает, что Канада заменит Германии российские энергоресурсы

22 авг. 11:01

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник прибыл в Монреаль, во время визита в Канаду он планирует договориться о поставках сырья вместо российского.

"Страна [Канада] обладает такими же богатыми полезными ископаемыми, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия", - отметил Шольц, его слова приводит агентство DPA.

"Таким образом мы открываем для себя новые сферы сотрудничества. Мы хотим тесно взаимодействовать особенно в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода", - заявил немецкий канцлер.

По сведениям DPA, планируется подписания соглашения между ФРГ и Канадой о тесной кооперации в области производства и транспортировки зеленого водорода. Также стороны обсудят вопрос поставок СПГ, минералов и металлов.

На прошлой неделе премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что "если быть до конца честными", Канада мало что можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь Европе в решении грядущих энергетических проблем этой зимой.