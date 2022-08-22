Азербайджанский Забух остался без нелегалов

Один из мигрантов, незаконно переселенных Арменией на территорию Азербайджана в годы оккупации, называющий себя "председателем партии "Демократическое объединение"" Сурен Петросян, сообщил в соцсетях, что все нелегалы покинули азербайджанское село Забух, которое уже в четверг перейдет под полный контроль Баку из-за смены маршрута Лачинского коридора.



Напомним, что в соответствии с пунктом 6 Трехстороннего заявления России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года, Лачинский коридор, соединяющий армянскую территорию с азербайджанским городом Ханкенди в зоне временного размещения российских миротворцев, должен был получить новый маршрут в течение ближайших лет. Причина такой договоренности в том, что первоначальный маршрут проходил через азербайджанские населенные пункты – села Забух и Сус и город Лачин, контроль над которыми Баку должен был вернуть так же, как над другими городами и селами, освобожденными от оккупантов осенью 2020 года.



Альтернативная дорога была завершена Азербайджаном в начале августа, ввод трассы в эксплуатацию вместе с перемещением на нее российских миротворцев и перенаправлением всего трафика Лачинского коридора между Арменией и Ханкенди был назначен на 25 августа. Для нелегалов, поселенных Ереваном в Забухе, Сусе и Лачине, это означало необходимость еще раз мигрировать – в Армению, либо глубже в зону временного размещения российских миротворцев, поскольку они в любом случае не имели права находиться на территории Азербайджана.



Две недели назад поступила информация, что не все из 54 семей, живущих в Забухе, хотят уехать – 7 хотели остаться. Как это соотносится со словами Сурена Петросяна об эмиграции всех жителей села, пока неясно. Возможно, желавшие остаться тоже были нелегалами, и ереванские агенты в итоге объяснили им, что продолжить незаконно жить в Забухе они не смогут. Возможно, Петросян как еще один агент Еревана, представляет ситуацию как опустошение села, хотя законное коренное население там осталось. Возможна и третья версия: армянские власти в политических целях заставили переехать всех, даже тех, у кого право есть право продолжать жить в Забухе с азербайджанским паспортом.



Сходная картина сейчас в Сусе и Лачине: большинство семей, там проживавших, уехали либо в Армению, либо на азербайджанские земли вокруг Ханкенди. Известно, что армянское руководство потребовало от жителей города Лачин, как законных, так и незаконных, уехать еще до наступления 25 августа, и на данный момент там осталось всего несколько семей. Ереванские агенты на азербайджанской земле не только руководят миграцией населения, но и перерезают коммуникации: город и оба села уже отключены от связи и электроэнергии. Как и в других случаях, азербайджанским властям придется работать над возрождением этих населенных пунктов практически с нуля.



В течение последних двух недель, когда нелегалы стали активно покидать старый маршрут Лачинского коридора, соцсети наполнились видео поджогов, которые устраивают мигранты, уезжая из Азербайджана навсегда. Люди жгут дома – как захваченные азербайджанские, так и незаконно возведенный самострой, несмотря на предупреждение Еревана, что из-за этого они будут лишены социальной помощи при эмиграции в Армению. Также жгут леса, что создает крайне угрожающую природной катастрофой обстановку в условиях постоянной жары.



Однако, если Забух уже освобожден от нелегалов, а Лачин и Сус почти оставлены ими в покое, значит, история с изменением маршрута Лачинского коридора движется к благополучному разрешению. Интересно, что в эти дни с армянской стороны обрушилась очередная волна упреков и обвинений в адрес России и российских миротворцев – Ереван и незаконные переселенцы многообразно выражают недовольство тем, что Москва и РМК не помогли им ограничить контроль Баку над азербайджанской территорией. У этих эмоций, разумеется, нет рациональных оснований: о том, что происходит сейчас, премьер-министр Армении Никол Пашинян договорился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом страны-посредника России Владимиром Путиным еще в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, когда подписывал капитуляцию в Карабахской войне.



Российские миротворцы всего лишь выполняют взятые на себя по документам обязательства – как и Азербайджан, который в оговоренные сроки построил в горах Восточного Зангезура дорогу для альтернативного пути Лачинского коридора. Нарушителем в этой ситуации является всего одна сторона – Армения, которая до сих пор не уложила ни одного километра дороги для подъезда к новому маршруту до Ханкенди. В Ереване по-прежнему предпочитают ничего не делать и требовать от других либо делать все за армянское государство, либо тоже бездействовать. Однако другие участники армяно-азербайджанского урегулирования настроены на активное последовательное решение всех оставшихся вопросов, и ситуация с Лачином, Забухом и Сусом – примером такой работы.