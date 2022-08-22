Еще два судна с зерном покинули порты Украины

22 авг. 10:37

Два сухогруза с сельскохозяйственной продукцией вышли из украинских портов в рамках "продуктовой сделки", сообщает в Twitter Минобороны Турции.

"Отгрузка зерна в портах Украины продолжается в плановом порядке под контролем Совместного координационного центра. По состоянию на сегодня, утром из украинских портов на отгрузку вышли еще два корабля", - сказано в тексте.

Ранее сообщалось, что СЦКК дал согласие на отплыв из Черноморска MV Great Arsenal, которое пойдет в Египет с 25,5 тыс тонн пшеницы, и MV Maranta, который отвезет в Грецию 5,3 тыс тонн кукурузы.