Мировые цены на кофе могут взлететь из-за неурожая в Бразилии

22 авг. 10:29

Низкий урожай в Бразилии может спровоцировать резкий рост цен на кофе во всем мире, пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно двухгодичным циклам, в Бразилии традиционно собирают большие объемы арабики по четным годам. В прошлом году плантации пострадали сначала от засухи, а последующие заморозки практически лишили фермеров надежд на богатый урожай. Негативные ожидания уже в 2021 году подняли фьючерсы на кофе до рекордного за 10 лет уровня. Стоимость фунта бразильской арабики поднималась до $2,58, в итоге цена стабилизировалась в районе $2,23, что выше показателей прошлых лет.

В 2021 году от непогоды пострадали также кофейные плантации в Колумбии. Урожайность в 2022 году на части ферм может снизиться почти вдвое.

Такая ситуация грозит перебоями в поставках кофе на мировом уровне, а также вероятным ростом цен. К проблемам добавляются и трудности в мировой логистике и рост стоимости перевозки.