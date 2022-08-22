Индия намерена признать карты "Мир"

22 авг. 10:15

Россия и Индия могут взаимно признать платежные системы "Мир" и RuPay, сообщает газета Deccan Herald.

"Взаимный прием карт RuPay и "Мир" в рамках национальных платежных инфраструктур двух стран облегчит для посетителей Индии из России и наоборот возможность совершать платежи с помощью карт без каких-либо проблем", - пишет издание.

Вопрос признания платежных систем обсуждался в ходе двусторонних переговоров, в том числе в рамках приезда советника по нацбезопасности Индии Аджита Довала в Москву 17-18 августа.