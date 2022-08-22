Газ в Европе подорожал выше $2 800 впервые с начала марта

22 авг. 10:12

В понедельник в ходе торгов цена газа в Европе впервые с начала марта поднялась выше $2 800 за 1 тыс кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена газа продолжает расти на фоне сообщения "Газпрома" о полной приостановке поставок по "Северному потоку" на трое суток с 31 августа по 2 сентября. Сообщение о приостановке газопровода было распространено на прошлой неделе, единственному оставшемуся в работе газоперекачивающему агрегату необходим плановый ремонт.

В понедельник стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $2 862 за тыс куб м. Общий рост стоимости газа с начала торгов составляет почти 13%.