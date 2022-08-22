Игиловец, готовивший теракт в Индии, задержан в России

22 авг. 9:52

Смертник запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, планировавший нападение на "одного из представителей правящих кругов Индии", задержан в России, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

"ФСБ РФ на территории России выявлен и задержан член запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ, выходец из страны Центрально-Азиатского региона, планировавший совершить путем самоподрыва террористический акт в отношении одного из представителей правящих кругов Индии", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что с апреля по июнь будущий смертник, находясь в Турции, был завербован одним из лидеров ИГИЛ. Обрабатывали его через Telegram и на личных встречах в Стамбуле.

"В результате террористом дана присяга на верность амиру ИГИЛ. После чего перед ним была поставлена задача выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию для совершения резонансного террористического акта", - добавили в ФСБ.