Анкара получает самый дешевый газ среди европейских столиц

22 авг. 9:58

Самый дешевый газ среди европейских столиц получают потребители Анкары.

"Из-за энергетического кризиса счета за природный газ потребителей во всем мире быстро выросли. Готовясь к суровой зиме, европейцы борются с растущими счетами за природный газ. Среди европейских столиц самый дешевый газ в Анкаре - 4,68 лиры (0,25 доллара) за кубометр", - пишет Yeni Şafak.

Уточняется, что согласно индексу цен на энергию для домашних хозяйств (HEPI), Турция использует самый дешевый газ за кубометр среди европейских столиц.

В публикации уточняется, что кризис природного газа в Европе усугубится в зимний сезон из-за сокращения поставок природного газа из России и последствий решений об эмбарго.