Россия отмечает День флага

22 авг. 9:55

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением ко Дню Государственного флага, который ежегодно отмечается в стране 22 августа.

По словам президента, Россия всегда будет проводить на международной арене «только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества".

"Уверен, что Государственный флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений наших граждан, будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину", - отметил Путин.

Он напомнил, что с 1 сентября учебная неделя во всех школах страны будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна России.

День флага отмечается сегодня в Москве. На Поклонной горе будет развернут флаг, который собран из 90 кусочков, привезенных из различных регионов России. В 17.00 начнется праздничный концерт, участие в нем примут Сергей Бобунец, Александр Скляр, Валентина Лисица, группы "Чайф", "Калинов Мост", "Серьга" "7Б", "Земляне", "Сурганова и оркестр", "25/17" и Uma2rman. Праздничная программа с участием всадников Кремлевской школы верховой езды пройдет на ВДНХ.

На других площадках города состоятся концерты, кинопоказы, тематические выставки и лекции.