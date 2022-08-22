На форуме "Машук" в Пятигорске открылась вторая смена

22 авг. 9:39

Молодые активисты из разных уголков России и Донбасса стали участниками второй смены Всероссийского молодежного форума "Машук 2022" в Пятигорске, сообщает пресс-служба форума.

"На Комсомольской поляне в Пятигорске собрались 500 молодых людей из 59 регионов Российской Федерации, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожья и Абхазии", - сказано в сообщении.

Смена называется "Наши смыслы" и включает направления: "Обучай иначе", "Обучай равных", "Обучай вместе", "Обучай в поиске", "Путь студента".

Кроме того, еще тысяча участников участвуют в цифровой смене "Наша среда" в онлайн-формате.

В рамках образовательной программы ведутся занятия и тренинги, а в свободное время всех участников приглашают на разнообразные альтернативные площадки.