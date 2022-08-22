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Черное море на кубанских курортах прогрелось до аномальных значений

Черное море на кубанских курортах прогрелось до аномальных значений

У берегов Сочи и Анапы Черное море прогрелось до температуры экваториальных вод, что обещает длительный бархатный сезон на кубанских курортах, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

"Температура сейчас потрясающая, температура воды на востоке Черного моря - 25-26, а в Сочи и Анапе - 28 градусов. Это температура экваториальных вод, такое у нас редкость", - отметил синоптик.

Вильфанд пояснил, что это признак длительного бархатного сезона, ведь уже в сентябре вода начнет остывать.

В этом году бархатный сезон продлится минимум на десять дней дольше обычно и закончится не раньше первой декады октября.

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