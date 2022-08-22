Две больницы "заминированы" в Алматы

22 авг. 9:20

Саперы и спасатели проверили информацию о минировании двух крупных больниц в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

"В рамках первичного реагирования на такого рода сообщения проводится комплекс мероприятий, в том числе эвакуация пациентов и персонала медучреждений и отвод транспортных средств на безопасное расстояние. Саперные подразделения также работают на месте", - цитирует пресс-служба официального представителя ведомства Салтанат Азирбек.

В настоящее время проверка завершена. Как отметили в департаменте полиции, по двум объектам дан отбой, заявив, что информация о минировании оказалась ложной, взрывные устройства не были найдены.

Сейчас больницы работают в штатном режиме. Оперативники устанавливают личность неизвестного, который рассказал о бомбах в медучреждениях.

Стоит добавить, что преступнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.