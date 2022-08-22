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Ограничение полетов на юг России продлили до 29 августа

Ограничение полетов на юг России продлили до 29 августа

Росавиация до 29 августа продлила режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центра России.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 29 августа 2022 года 3:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Авиакомпаниям рекомендуется для перевозки пассажиров использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Ставрополя, Минеральных Вод и Москвы.

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