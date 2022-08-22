Леса Боржоми объяты огнем

22 авг. 8:52

В процессе локализации огня в лесном массиве в селе Квабисхеви Боржомского муниципалитета (регион Самцхе-Джавахети) принимают участие 250 пожарных-спасателей, сообщил начальник департамента пожарно-спасательных сил Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии Давид Сухишвили.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в селе Квабисхеви, на правом берегу реки Кура накануне вечером. Согласно предварительной информации, огонь распространился на территории около 3 гектаров.

"Мобилизованы три вертолета пограничной полиции, которые возобновят работы по тушению пожара, как только стихнет ветер. Количество пожарных также увеличилось до 250 человек. У нас есть соответствующее оснащение на месте, и мы работаем над тушением пожара", - приводит слова Сухишвили Sputnik Грузия.

Уточняется, что работы по тушению пожара осложнены погодой и рельефом местности.