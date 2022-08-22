Врач рассказала, кому нельзя принимать ванну

22 авг. 8:26

Горячие ванны расслабляют нервную систему, ускоряют обмен веществ, способствуют снижению веса, однако принимать их можно не всем, предупредила врач-терапевт Вера Сухова.

По ее словам, слишком частый прием горячих ванн смывает с кожи защитный слой и ведет к пересушиванию, что провоцирует процесс старения. При некоторых заболеваниях ванны категорически противопоказаны.

"Горячие ванны не рекомендуются людям со следующими диагнозами: болезни сердечно-сосудистой системы, тромбофлебит, беременность — со второго триместра, сахарный диабет, миома матки, киста яичника", - сказала врач в интервью порталу "Доктор Питер".