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Врач рассказала, кому нельзя принимать ванну

Врач рассказала, кому нельзя принимать ванну

Горячие ванны расслабляют нервную систему, ускоряют обмен веществ, способствуют снижению веса, однако принимать их можно не всем, предупредила врач-терапевт Вера Сухова.

По ее словам, слишком частый прием горячих ванн смывает с кожи защитный слой и ведет к пересушиванию, что провоцирует процесс старения. При некоторых заболеваниях ванны категорически противопоказаны.

"Горячие ванны не рекомендуются людям со следующими диагнозами: болезни сердечно-сосудистой системы, тромбофлебит, беременность — со второго триместра, сахарный диабет, миома матки, киста яичника", - сказала врач в интервью порталу "Доктор Питер".

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