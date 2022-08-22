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МИД предупредил НАТО о последствиях игнорирования "красных линий"

МИД предупредил НАТО о последствиях игнорирования &quot;красных линий&quot;

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о том, что деструктивный курс НАТО на игнорирование "красных линий", обозначенных Москвой, очень рискован.

"Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших "красных линий" и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным. Очевидно, что это чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями", - сказал он в беседе с "Известиями".

Далее дипломат указал на риски применения ядерного оружия и отметил, что страны-члены, обладающие атомным арсеналом, должны придерживаться постулата о недопустимости войны между друг другом.

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