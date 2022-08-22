Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских спортсменов-медалистов V Игр исламской солидарности

22 авг. 6:05

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева обратилась с поздравлением к азербайджанским спортсменам, завоевавшим медали на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

"Азербайджанские спортсмены завершили V Игры исламской солидарности на 4-м месте с 99-ю медалями. Из них – 29 золотых, 36 серебряных и 34 бронзовые. От всей души поздравляю наших спортсменов! Вы блестяще выступили на соревнованиях и, проявив силу воли, целеустремленность и мастерство, одержали яркую, убедительную победу! Спасибо вам за упорный труд, за радость, подаренную азербайджанским болельщикам! Желаю вам крепкого здоровья, новых побед и достижений!" – говорится в поздравлении.