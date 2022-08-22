Первоклассникам Ставрополя раздадут бесплатные канцтовары

22 авг. 6:45

В Ставрополе первоклассникам, чьи семьи находятся в трудных жизненным обстоятельствах, подарят школьно-письменные принадлежности, сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Уточняется, что наборы на детей от 6 до 8 лет выдаются в будние дни с 22 до 31 августа в комитете социальной защиты населения администрации города по адресу: улица Ленина, дом 415 б, кабинеты 107, 108. Часы приёма: с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Дети, оставшиеся без родителей, и дети в социально опасном положении могут получить наборы в одной из трех районных администраций Ставрополя в зависимости от места проживания.