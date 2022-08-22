Чеченский парламент наградил благотворительные организации Донбасса 

22 авг. 6:25

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что руководители благотворительных организаций Донбасса отмечены почетными грамотами парламента Чечни.

"За активную благотворительную деятельность Почетные грамоты Парламента ЧР и нагрудные знаки к ним получили: руководитель фонда "Колокол" Виктория Кочмарева, ее заместитель Ольга Коробейникова, а также Роман Алехин (фонд "Благодетели") и Виктория Симоненкова (волонтерская организация "Zа Родину"). Кроме того, награда вручена секретарю Орловского отделения партии "Единая Россия" Леониду Музалевскому", - сообщил региональный лидер в Telegram-канале.

Далее Кадыров отметил, что гуманитарную помощь благотворительные организации оказывают в тесном взаимодействии с бойцами подразделения спецназа "Ахмат", она затрагивает не только военнослужащих, задействованных в спецоперации, но и жителей ДНР и ЛНР.