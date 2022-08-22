Вучич: Сербия с 1 ноября останется без российской нефти из-за санкций

22 авг. 6:55

В связи с санкциями, начиная с 1 ноября Сербия перестанет получать российскую нефть, которую доставляют танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию, напомнил гражданам президент страны Александр Вучич.

"Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями", - сказал он в обращении.

Далее Вучич отметил, что альтернативное сырье, которым является нефть из иракского Киркука, стоит на $31 за баррель дороже российской. В результате ограничительные меры приведут к годовым потерям бюджета в $600 млн.