Обзор СМИ Кавказа 15 - 21 августа

По итогам оценки эффективности реализации госпрограмм за шесть месяцев 2022 года программа развития СКФО оказалась в числе лидеров, заняв шестое место из 49 и показав уровень эффективности реализации 95,2%, информирует газета "Кабардино-Балкарская правда". По словам замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова, оценка эффективности зависит от уровня достижения показателей и результатов программы и кассового исполнения.

На реализацию госпрограммы в 2022 году выделено 15,9 млрд рублей, кассовое исполнение на 10 августа 2022 года составило 12 млрд рублей - 75,3%. По итогам первого полугодия более 710 тыс. туристов посетили курорты туристического кластера СКФО. Объем вложений, направленных резидентами на создание инвестиционных объектов на его территории, составил более 1,1 млрд рублей. Доля населения субъектов СКФО, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составила 82,3%, перевыполнив показатель на 2022 год.

По итогам первого полугодия уже введено в строй шесть объектов в сфере образования. По госпрограмме строятся объекты на горнолыжных курортах под управлением компании Кавказ.РФ. Так, в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию шесть объектов, в том числе парковку на курорте "Эльбрус". На курорте "Архыз" - объекты транспортной, горнолыжной и инженерной инфраструктуры. Подписаны договора на строительно-монтажные работы по курортам Ведучи и Мамисон. До конца 2022 года к введению в строй запланировано 11 объектов капитального строительства в сфере образования, спорта, здравоохранения и коммунальной инфраструктуры. "Высокий уровень эффективности исполнения госпрограммы обеспечен за счет слаженной работы федеральных органов власти, руководства региона и представителей бизнеса", - отметил курирующий СКФО вице-премьер РФ Александр Новак.

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Если раньше в Дагестане строилось условно 3–5 социальных объектов в год, то сегодня это число достигает 40–50. В этом году будет завершено строительство порядка 25 школ, еще 20 заложено со сроком сдачи в 2023 году. За два года завершат строительство около 30 детских садов. Дагестан находится в числе федеральных лидеров по капитальному ремонту образовательных учреждений – 210 школ одновременно. Об этом газете "Дагестанская правда" рассказал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ДР Артур Сулейманов. В республике делают акцент на строительстве социальных объектов: школ, детских садов, больниц, объектов инженерной инфраструктуры, в первую очередь на системе водоснабжения и водоотведения. В разработке находится несколько масштабных проектов комплексного развития территорий в Дербенте, Каспийске и поселке Ленинкент города Махачкалы. В рамках госпрограммы по развитию Северного Кавказа Дагестан стал одним из трех пилотных регионов РФ, где создаются единые ресурсоснабжающие организации, консолидирующие все разрозненные организации водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

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В Абхазии открылся первый глэмпинг Garuda – разновидность кемпинга с возможностью размещения в номерах с удобствами. На площади 12 га построены 50 домов палаточного типа из дерева. Они оборудованы ванной, туалетом, кондиционерами, можно пользоваться бассейнами и даже банями, информирует "Спутник-Абхазия". Строительство объекта началось в апреле 2022 года и шло около 2,5 месяцев. Стоимость его составила 75 млн рублей, часть денег была вложена российскими инвесторами. По словам собственника объекта, главы компании "Garuda" Георгия Ачба, это самый большой глэмпинг на территории постсоветского пространства. "У нас очень красивая страна, великолепная природа. То, что мы можем дать возможность людям просыпаться с пением птиц – это очень круто, на мой взгляд", – сказал он. При строительстве в большей степени использовались экологичные материалы от абхазских производителей, вся мебель ручной работы, обслуживающий персонал состоит из местных жителей. Помимо проживания, жителям предоставляется трансфер на море и обратно, трехразовое питание, конные прогулки, на территории могут проводиться различные мероприятия. Глэмпинг принимает гостей до конца ноября, но в планах у хозяев объекта сделать объект круглогодичным. Объект был открыт 1 июля и, по словам Ачба, на текущий момент мест для бронирования уже нет.

Как подчеркнул директор департамента внутреннего туризма компании "Интурист" Сергей Стрепков, уровень сервиса, представленный компанией Garuda, доказывает, что в Абхазии можно строить подобные объекты. По его мнению, страна с каждым годом привлекает все больше туристов, но не хватает инфраструктуры за пределами объектов размещения – развлекательных объектов, аквапарков, семейных комплексов. Тем не менее он добавил, что республика привлекательна для инвесторов, если грамотно подходить к выбору поставщика на территории Абхазии. Депутат Госдумы, член комитета по туризму, развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков, отметил, что Россия будет поддерживать развитие подобных туристических объектов в Абхазии. "Нам важно поддержать такие проекты, так как 95% туристов в Абхазии из России. Мы понимаем, что республике нужна хорошая инфраструктура, объекты. Этот проект удовлетворяет этим требованиям – он новый, сделан на высоком уровне. Рад, что благодаря ограничениям на внешнем туристическом рынке туристы из России приезжают в Абхазию. Уверен, что с каждым годом поток туристов будет расти", – добавил депутат.

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Газета "Кабардино-Балкарская правда" сообщает, что в республике стартовали мероприятиям в честь 100-летия государственности республики. Готовится массовое восхождение на высочайшую вершину России и Европы — "Эльбрусиада-2022". В Нальчике пройдут детские фестивали старинной адыгской песни. 22 августа в честь Дня государственного флага РФ на площади Согласия состоится торжественное поднятие государственных флагов России и Кабардино-Балкарии. 10 сентября – день основных мероприятий празднования юбилея республики. Будет открыто после реконструкции движение по улице Кабардинской и Прохладненскому шоссе, на площади 400-летия будет открыт фестиваль национальных культурных центров КБР, в Музыкальном театре пройдет концерт мастеров искусств республики "На вершине столетия". 11 сентября на республиканском ипподроме состоится скаковой митинг, а с 14 по 17 сентября в Нальчике будет проходить Северо-Кавказский фестиваль молодежи. Завершат праздничную программу мероприятий Дни культуры КБР в Москве, которые пройдут с 18 по 22 сентября.

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Семья, по чеченским адатам, не ограничивается родителями и их детьми. Чеченская семья включает три возрастных поколения - дети, родители, дедушка с бабушкой, вместе с сестрами и братьями главы семейства, а также другими родственниками, живущими под одной крышей, пишет газета "Вести республики". Чеченская свадьба – это не простое торжество, а целая церемония, которая объединяет две семьи в одну. О традициях, связанных с созданием семьи, рассказал директор центра народного творчества Рамзан Даудов.

В этикете ухаживания чеченцев существует семь ступеней. После того, как юноша сообщал родителям о выборе невесты, а это уже седьмая ступень взаимоотношений, начинался процесс сватовства. Семья жениха определяет для сватовства нескольких пожилых и уважаемых представителей. Сваты обычно приходят не к родителям девушки, а в дом старейшины ее рода. Если хозяин посчитает нужным, он приглашает к разговору отца невесты. После того, как семья девушки дает согласие, назначается дата свадьбы. Если у сына нет избранницы, а, по мнению родителей, его пора женить, то они обращаются с просьбой к родственникам подыскать ему невесту. "Сватовство и днем должно проходить при включенной лампе", гласит чеченская пословица, подтверждая, особую тщательность в поиске невесты, изучая ее родословную, как со стороны матери, так и отца.

Чеченская свадьба, как и другие народные обряды, выступала в своем синкретическом единстве, то есть песня, пантомима и слово, вместе взятые, создавали цельное зрелище. В свадебных представлениях проявляются особенности чеченского народного театра, выражающиеся в массовости творчества, своеобразии и многокрасочности национальной формы, широте и глубине народной фантазии. На свадьбе у чеченцев обычно присутствует много народа, может прийти кто угодно, без всякого приглашения. Однако родственники, которые контролируют ход торжества и следят за порядком, должны поинтересоваться присутствием незнакомых лиц, чтобы предоставить гостю подобающее место и почесть в этом торжестве. Самому жениху нельзя открыто появляться на своей свадьбе при отце и других старших родственниках. Поэтому жених "скрывается", как правило, у родственников, соседей в день свадьбы, отмечая это торжество вместе со своими друзьями в отдельной комнате за накрытым столом. Ему непозволительно показываться и в течение нескольких последующих суток.

В день свадьбы за невестой отправляется свадебный кортеж, в число которого входят, наряду с родственниками, друзья жениха. Родители жениха за невестой не едут, они дожидаются дома возвращения свадебного кортежа. В подготовке невесты к свадьбе участвуют снохи, сестры, подружки. Особенно тщательно готовят наряд невесты.

По дороге к дому невесты и обратно свадебный кортеж часто останавливается для танцев, молодежь веселится, а гармошка и бубен не смолкают. Молодые наездники скачут в дом жениха с радостной вестью о выезде кортежа из дома невесты и получают за это подарки. При выезде свадебного кортежа, а также при выводе невесты из ее родительского дома односельчане невесты могут задержать его, раскинув бурку, например, и взять выкуп. Когда свадебный поезд подъезжает к дому жениха, все гости выходят его встречать. Мать жениха осыпает невесту сладостями, символически желая невесте сладкой жизни. Помещают ее, одетую в свадебное платье, на почетное место в комнате. Затем невесте дают ребенка (обычно сына первенца почетных родственников) с пожеланиями, чтобы у невесты были только сыновья. При вводе невесты в дом у порога кладут веник с истангом (войлочный ковер), которые невеста должна аккуратно убрать с дороги. По мнению чеченцев, невеста не должна перешагнуть через них. Раньше к ногам невесты бросали бурку. После этих церемоний начинается свадьба, с танцами и обильным угощением. Гостей угощают обильно и вкусно приготовленной едой, но они не засиживаются за столами, ибо главные события и основное веселье происходят на танцевальном свадебном кругу. Свадьба продолжается трое суток. Приходят родственники и односельчане. На свадьбе большую роль играют распорядитель и его помощники. От его энергичности и мастерства во многом зависит, как пройдет свадьба. Он следит, чтобы танцующие юноши соблюдали очередь, вызывает для танца понравившуюся юноше девушку и поддерживает порядок среди танцующих, чтобы предоставить возможность станцевать каждому желающему.

Аристократизм и горделивая пластика движений чеченского танца "хелхар" – очень красивое зрелище. В отличие от соседних народов, чеченцы не имеют ни массовых, ни контактных танцев. В танцевальном кругу находится лишь одна пара, остальные в качестве зрителей поддерживают их ритмичным хлопаньем в ладоши. Мужчина в танце, как и в жизни, является ведущим и главным сопровождающим свою избранницу, указывая ее в нужное направление, оберегая ее от опасностей, проявляя заботу и уважение девушке, как будущей хозяйке семейного очага. Особенно следует остерегаться прикосновения к девушке, пусть даже и случайного. О древности этого танца свидетельствует много разных мифов и легенд.

По традициям заключения брака требуют внесения калыма за невесту. По мнению собеседника, в этом заключаются ошибки свадебного обряда. Необходимо отделять понятие "калым" от "махр". "Выплата махра преследует иные цели, нежели калым. Он не является компенсацией для семьи, денежной оценкой невесты. Махр символизирует решительность мужчины вступить в брак и его серьезное отношение к браку, умение выполнить требования и обеспечить семью. Махр направлен на защиту женщины в случае, если она останется без мужа. Поэтому распоряжаться имуществом или деньгами может только она, а не ее семья. Итак махр является правом женщины также, как и право владения этими средствами", - пояснил Даудов, сравнив калым со взяткой, что является грехом. Невеста же, в свою очередь, приносит в дом жениха приданое. Оно имеет сложный состав и включает в себя не только личные вещи невесты, но и подарки, которые она раздает родственникам мужа (по желанию).

Рассказал Даудов и про свадебной традицию "мотт бастийтар" - развязывание языка. Друзья жениха, родственники невесту просят принести воды, а потом спрашивают дозволения попить, с таким намерением, чтобы она с ними заговорила. Затем она, без лишней спешки, произносит одну или две фразы, то есть "разрешает" выпить воду (многословие девушки – признак нескромности). Присутствующие благодарят ее, кладут на чашу деньги и желают ей всего наилучшего, счастья будущей семье, детям, родственникам. При этом с невестой шутят, высказывая ей комплименты о ее внешности, характере. То, что невесте развязывают язык посредством воды символизирует отношения снохи с ее родственниками, которые должны быть "чистыми и прозрачными". Смысл же соблюдения обычая молчания невесты в том, что, входя в новую семью, она как бы "отказывается" от обычаев, норм поведения, оборотов речи, принятых в доме ее отца, и демонстрирует готовность принять обычаи и нормы поведения в доме ее мужа.