Жителей Дагестана спасут от дефицита йода

22 авг. 2:22

Программа по профилактике йододефицита может быть реализована в Дагестане, такую возможность поручил рассмотреть председатель правительства республики.

"Во время посещения Республиканского диагностического центра председатель правительства республики побеседовал с врачом-эндокринологом Кариной Алиметовой. Премьер поинтересовался у нее ситуацией с заболеваемостью сахарным диабетом и проблемами с щитовидной железой у жителей Дагестана", - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Медик рассказала, что у жителей республики наблюдается природный йодный дефицит, который может вызвать проблемы с щитовидной железой. Поэтому она предложила запустить программу по его профилактике.

"Она не такая затратная, там буквально нужна йодированная соль и препараты йода, чтобы раздавали в женских консультациях, в детских садах и вводили в питание", - уточнила Алиметова.

Абдулмуслимов поручил вице-премьеру Мураду Казиеву взять эту тему на контроль и рассмотреть возможность запуска программы.