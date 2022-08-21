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В грузинской тюрьме откроется ферма улиток

В грузинской тюрьме откроется ферма улиток

 В пенитенциарном учреждении в селе Ксани Мцхетского района Грузии создадут ферму улиток. Об этом сообщили в Специальной пенитенциарной службе Минюста Грузии.

Ферма будет соответствовать всем современным стандартам и появится на территории в 1 тыс кв метров. Работать на ней будут заключенные, большая часть которых осуждена за тяжкие и особо тяжкие преступления. 

 В настоящее время в пенитенциарном учреждении находятся 286 заключенных, передает "Sputnik Грузия".

 Напомним, в январе 2022 Грузию включили в число стран, которым разрешается экспортировать улитки на рынок Евросоюза.

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