Врач рассказала, почему мы неправильно варим овсянку

21 авг. 21:41

Овсянка помогает контролировать уровень холестерина и сахара в крови, а также полезна для ЖКТ, однако некоторые особенности варки могут свести ее пользу на нет, сообщает диетолог, магистр здравоохранения, доктор медицинских наук Триста Бест, пишет "Доктор Питер".

"Овсянка - отличный продукт, богатый питательными веществами и клетчаткой, к сожалению, мы используем рецепты для приготовления овсянки, которые снижают ценность каши для здоровья", - заявляет специалист.

Подслащивать кашу лучше свежими фруктами. "Рафинированный сахар может сделать овсянку вредной для здоровья", - отмечает диетолог.

Сироп и варенье также не лучшие соседи овсянки, в них содержится очень много сахара. Добавлять их в кашу можно совсем в небольшом количестве.

Превратить овсянку из противовоспалительной в провоспалительную еду может жир. Многие добавляют в кашу сливки или масло, объяснила Бест.

Молоко добавляет каше калорийности, к тому же жирная каша сложнее усваивается организмом.

Растительное молоко в овсянке вреднее животного, подчеркивает диетолог. Этот жирный продукт зачастую содержит довольно много сахара.