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Раиси: Иран не будет пренебрегать правами своего народа на международных переговорах

Раиси: Иран не будет пренебрегать правами своего народа на международных переговорах

Правительство Ирана не будет пренебрегать правами своего народа ни на каких переговорах, заявил сегодня президент республики Ибрахим Раиси, выступая на 17-й встрече Всемирного дня мечетей в Тегеране, пишет агентство "ИРНА".

По словам Раиси, его правительство не будет пренебрегать правами Ирана ни на каких встречах и переговорах. Он подчеркнул, что усилия правительства направлены на улучшение страны и решение проблем Ирана.

Прогресс Ирана не будет связываться с какими-либо внешними факторами, добавил президент.

Иранский лидер отметил, что несмотря на санкции и угрозы, его правительство продолжит серьезную работу, а Иран ждет светлое будущее.

Напомним, на прошлой неделе Иран направил Евросоюзу официальный ответ на предложенный ЕС проект соглашения о восстановлении СВПД.

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