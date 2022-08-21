Раиси: Иран не будет пренебрегать правами своего народа на международных переговорах

21 авг. 21:14

Правительство Ирана не будет пренебрегать правами своего народа ни на каких переговорах, заявил сегодня президент республики Ибрахим Раиси, выступая на 17-й встрече Всемирного дня мечетей в Тегеране, пишет агентство "ИРНА".

По словам Раиси, его правительство не будет пренебрегать правами Ирана ни на каких встречах и переговорах. Он подчеркнул, что усилия правительства направлены на улучшение страны и решение проблем Ирана.

Прогресс Ирана не будет связываться с какими-либо внешними факторами, добавил президент.

Иранский лидер отметил, что несмотря на санкции и угрозы, его правительство продолжит серьезную работу, а Иран ждет светлое будущее.

Напомним, на прошлой неделе Иран направил Евросоюзу официальный ответ на предложенный ЕС проект соглашения о восстановлении СВПД.