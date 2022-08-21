Первый фестиваль классической музыки стартовал в Сочи

21 авг. 20:53

Главный российский курорт до 28 августа принимает I Сочинский фестиваль классической музыки.

Мероприятие организовано при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Концерты пройдут на лучших концертных и театральных площадках города. За музыкальное сопровождение фестиваля отвечает Сочинский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя Алексея Асланова.

В воскресенье в концертном зале "Фестивальный" прошел Гала-концерт солистов балета Большого и Мариинского театров и музыкального театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. Зрителям представили фрагменты балетов из программы "Русских Сезонов" Дягилева.

"В Сочи очень хорошие возможности давать представления как на берегу моря, так и в горах. И в логотипе нашего фестиваля отразили контур курорта. Мы выбрали его лучшие концертные и театральные площадки. И в списке артистов, люди с мировыми именами, которые выступали на самых известных площадках, таких как Метрополитен-опера и Ла Скала", - рассказал генеральный продюсер нового фестиваля Дмитрий Дедух.