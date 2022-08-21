Шольц, Макрон, Байден и Джонсон обсудили безопасность Запорожской АЭС

21 авг. 20:39

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в воскресенье обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и с президентами США Джо Байденом и Франции Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Как сообщает кабмин Германии, лидеры четырех стран обменялись мнениями о международной ситуации, а также "обсудили ситуацию на украинской атомной электростанции в Запорожье и призвали к военной сдержанности близ нее, а также к скорейшему посещению объекта сотрудниками МАГАТЭ".

Запорожская АЭС является самой крупной по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Макроном выразил готовность содействовать миссии МАГАТЭ при визите на станцию.