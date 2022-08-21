Олимпийские чемпионы по биатлону сразятся в горах Сочи

21 авг. 20:14

Первый в истории Кубок Содружества по летнему биатлону пройдет 25, 27 и 28 августа на лыжно-биатлонном комплексе "Лаура" в Горно-туристическом центре ПАО "Газпром".

Участие в международных соревнованиях примут более 120 спортсменов из России и Беларуси. Награды будут разыграны в трех дисциплинах у мужчин и женщин: в спринте, гонке преследования и масс-старте.

Россию на Кубке представят призеры Олимпиады в Пекине Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков, Карим Халили, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, чемпион Европы-2022 Антон Бабиков, а также молодые биатлонисты Даниил Серохвостов, Василий Томшин, Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева.

В белорусскую сборную войдут олимпийская чемпионка 2018 года Динара Алимбекова, а также серебряный призер Олимпиады-2022 Антон Смольский.

Вход на мероприятие будет свободный.