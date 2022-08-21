Швеция выступает против запрета виз для россиян

21 авг. 19:35

Остановка выдачи виз россиянам была бы неправильной, заявил министр миграции Швеции Андерс Игеман в интервью Шведскому радио.

"Я думаю, что полную остановку было бы трудно осуществить, это было бы неправильно. С другой стороны, строго ограничить, отменив, например, упрощенную процедуру получения визы, - это то, к чему мы, Эстония, Финляндия и другие стремились в ЕС", - сказал министр.

Игеман подчеркнул, что санкции не должны вводиться против рядовых россиян. "Мы хотим, чтобы санкции в первую очередь ударили по политической и экономической элите России", - отметил он.

Министр добавил, что полная остановка выдачи россиянам виз, приведет к невозможности приезда в ЕС исследователей из России, а также диссидентов.

Ожидается, что глава МИД стран ЕС 30-31 августа на неформальной встрече в Брюсселе обсудят вопрос о запрете выдачи россиянам краткосрочных виз.