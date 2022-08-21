Посол ОАЭ в Иране вскоре приступит к обязанностям

21 авг. 19:13

Посол ОАЭ в Иране Саиф Мохаммед аль-Зааби, назначенный впервые за шесть лет, в ближайшие дни начнет работу в Тегеране, сообщает агентство Reuters со ссылкой на МИД ОАЭ.

Посол ОАЭ в Иране был отозван в январе 2016 года, как пояснили тогда в Эмиратах, в связи с "продолжающимся вмешательством Ирана во внутренние дела арабских стран Персидского залива, которое в последнее время достигло невиданных ранее уровней".

Решение вернуть посла было принято "в соответствии с усилиями ОАЭ по укреплению отношений с Ираном и в рамках предыдущего решения о повышении дипломатического представительства до ранга посла".