21 авг. 18:50

НАТО никогда не представлял угрозы для России, так что причин для обострения ситуации на Украине не было, заявил сегодня канцлер Германии Олаф Шольц.

"НАТО никогда не представляла угрозу для России", - сказал Шольц, отвечая на вопросы граждан в ходе дня открытых дверей в Ведомстве федерального канцлера.

По словам канцлера, альянс и США отвечали положительно на предложение президента РФ Владимира Путина снова начать говорить о контроле над вооружениями. Реальных причин для текущего обострения ситуации на Украине не было, полагает Шольц.