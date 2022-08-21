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Шольц: НАТО никогда не представляла угрозу для России

Шольц: НАТО никогда не представляла угрозу для России

НАТО никогда не представлял угрозы для России, так что причин для обострения ситуации на Украине не было, заявил сегодня канцлер Германии Олаф Шольц.

"НАТО никогда не представляла угрозу для России", - сказал Шольц, отвечая на вопросы граждан в ходе дня открытых дверей в Ведомстве федерального канцлера.

По словам канцлера, альянс и США отвечали положительно на предложение президента РФ Владимира Путина снова начать говорить о контроле над вооружениями. Реальных причин для текущего обострения ситуации на Украине не было, полагает Шольц.

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