Во Франции премьер оказалась популярнее президента

21 авг. 18:20

Во Франции рейтинг популярности премьер-министра Элизабет Борн превысил рейтинг популярности президента Эммануэля Макрона, показал опрос компании Ifop для издания Journal du Dimanche.

По данным ежемесячного опроса, рейтинг популярности Макрона в августе достиг 37%. Его деятельностью не удовлетворены 63% французов, а в области безопасности действия Макрона не одобряют 75% опрошенных.

При этом рейтинг популярности премьера вырос до 41%. Борн положительно оценивают представители молодежи, мелкие предприниматели, а также сторонников правоцентристской партии "Республиканцы".

Впервые с начала кризиса, вызванного пандемией, президент "оказался в меньшинстве" среди всех категорий населения. Макрон теряет свою популярность даже среди своих избирателей 2017 года, это люди старше 65 лет, крупные предприниматели и сторонники его партии "Вперед, Республика!" (LREM).

"Это неслыханно для переизбранного президента", - поделился с изданием гендиректор отдела, занимающегося соцопросами, компании Ifop Фредерик Даби.

Напомним, президентские выборы во Франции прошли этой весной. Инаугурация Макрона состоялась 7 мая.