РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В МИД Казахстана рассказали, погибли ли граждане республики в ДТП под Ульяновском

В МИД Казахстана рассказали, погибли ли граждане республики в ДТП под Ульяновском

Согласно предварительным данным, среди погибших и пострадавших в аварии под Ульяновском нет граждан республики, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров

Ранее источник в экстренных службах заявлял РИА Новости, что, предварительно, погибшие и пострадавшие в аварии с микроавтобусом - граждане Казахстана.

"По предварительным данным штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и пострадавших в ДТП в Ульяновской области граждан Республики Казахстан нет", - сказал представитель МИД республики.

В ДТП, по последним данным, погибли 16 человек.

1055 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version