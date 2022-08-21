В МИД Казахстана рассказали, погибли ли граждане республики в ДТП под Ульяновском

21 авг. 18:04

Согласно предварительным данным, среди погибших и пострадавших в аварии под Ульяновском нет граждан республики, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров

Ранее источник в экстренных службах заявлял РИА Новости, что, предварительно, погибшие и пострадавшие в аварии с микроавтобусом - граждане Казахстана.

"По предварительным данным штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и пострадавших в ДТП в Ульяновской области граждан Республики Казахстан нет", - сказал представитель МИД республики.

В ДТП, по последним данным, погибли 16 человек.