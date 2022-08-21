Азербайджан и Сербия отмечают 25-летие дипотношений

21 авг. 17:33

Дипломатическим отношениям Азербайджана и Сербии исполнилось 25 лет. Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Сербии Александр Вучич поздравили друг друга с 25-летием дипломатических отношений, отметив успешное развитие сотрудничества сторон в различных сферах.

Телефонный разговор состоялся по инициативе сербской стороны, отмечается в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.

"В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о расширении торгово-экономических связей между Азербайджаном и Сербией, сотрудничестве в сельскохозяйственной, энергетической, инвестиционной и других сферах", - информирует пресс-служба.

Стороны отметили, что отношения Азербайджана и Сербии достигли уровня стратегического партнерства, Баку и Белград поддерживают территориальную целостность друг друга.

Поздравление по поводу 25-летия дипотношений опубликовано также на странице министерства иностранных дел Азербайджана.

"Сегодня исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Сербией. Мы посылаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Республики Сербии по этому случаю", - говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter в воскресенье.

Также в ведомстве выразили надежду на дальнейшее развитие сотрудничества двух стран.