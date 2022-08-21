Запах гари вернется в Москву на следующей неделе

21 авг. 17:21

В ближайшие дни концентрация гари в воздухе в Москве может увеличиться, предупреждает метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Утром в воскресенье жители Москвы и Подмосковья снова ощутили запах гари, "в начале предстоящей недели аэросиноптическая ситуация, обусловленная западной периферией антициклона, будет благоприятствовать накоплению в воздухе вредной аэрозольно-газовой смеси", написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Концентрация продуктов горения от лесных пожаров в атмосфере столичного региона в ночные и утренние часы 22 и 23 августа может возрасти в 1,5 раза по сравнению с утренними показателями воскресенья. Кроме того, в ближайшие дни по утрам с 5:00 до 9:00 в Москве и Подмосковье возможно ухудшение видимости до нескольких километров.

Начиная со среды-четверга в столице станет легче дышать благодаря ветру. "Но кардинально, на 180 градусов, ветровой режим сменится в пятницу, когда Москву-реку пересечет холодный атмосферный фронт, и воздушный поток будет направлен с северо-запада на юго-восток, благодаря чему воздух окончательно очистится от канцерогенов", - рассказал синоптик.