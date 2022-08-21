В бундестаге призывают запустить "Северный поток-2"

21 авг. 17:10

Запуск газопровода "Северный поток-2" сегодня мог бы решить экономические проблемы Германии, считает вице-спикер немецкого парламента Вольфганг Кубики, сообщает Die Welt.

Кубики обратился к властям с призывом запустить трубопровод, который позволил бы стране решить серьезные проблемы экономики и дал бы время на продумывание путей дальнейшей диверсификации энергетических поступлений.

"Газовое эмбарго с нашей стороны было бы в данный момент безответственным. Тому, кто поддерживает мою позицию в этом, будет трудно объяснить, почему мы держим трубопровод закрытым, хотя сами же добиваемся вывода из-под санкций турбины "Северного потока-1", - отметил он.

По мнению политика, запуск "Северного потока-2" также даст Германии больше возможностей для поддержки Украины. "Пока в Германии в домах гаснет пресловутый свет, наша способность поддерживать Украину снижается", - указал он.