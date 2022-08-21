Турецкий лоукостер связал Анталью и Тбилиси

21 авг. 16:52

Новая турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала выполнять полеты в Грузию.

Первый чартерный рейс из Тбилиси в Анталью уже выполнен, сообщает пресс-служба компании TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми.

Лоукостер будет летать на данном направлении каждое воскресенье до 25 сентября. Маршрут обслуживает лайнер типа Airbus 321.

Регулярные рейсы между Антальей и Тбилиси пять раз в неделю выполняет авиакомпания Pegasus.

До сегодняшнего дня авиакомпания Southwind, созданная весной, выполняла рейсы только между городами России и курортами Турции.