Новая волна жары в Москве может стать рекордной

21 авг. 16:39

Следующая неделя в Москве начнется с жары, может быть установлен новый рекорд, пишет в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Прогноз на неделю: такой жары не было 125 лет. После двухдневной передышки грядущая неделя принесет жителям Центральной России 30-градусную жару с вероятностью повторов рекордных значений!" - предупреждает синоптик.

Просветы в облаках наметятся в понедельник, воздух прогреется до плюс 26-28 в Москве, до 25-30 по области. Во вторник будет ясно, жара достигнет в столице 30-32 градусов, в Подмосковье - 28-33. В среду станет на градус жарче, а пик жары придется на четверг, сообщает Тишковец. В Москве ожидается плюс 32-34, по области - плюс 30-35. Такая температура на 10-12 градусов выше нормы и близка к рекордным значениям - 25 августа 1897 года в Москве были зафиксированы плюс 33,9.

Короткие грозы в пятницу снизят охладят воздух в Москве до 26-28 градусов. В последующие дни ожидается около 22-27 градусов тепла.