Аббас и Эрдоган встретятся в Турции

Палестинский лидер Махмуд Аббас посетит Анкару с трехдневным визитом по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает агентство WAFA со ссылкой на посла Палестины в Анкаре Файеда Мустафу, Аббас и Эрдоган проведут официальную встречу, в ходе которой намерены обсудить палестино-турецкие отношения.
Напомним, 17 августа стало известно о решении Турции и Израиля по восстановлению дипломатических отношений.
По заверениям главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, несмотря на данный шаг Анкара продолжит защищать права палестинцев.