Аббас и Эрдоган встретятся в Турции

21 авг. 16:28

Палестинский лидер Махмуд Аббас посетит Анкару с трехдневным визитом по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает агентство WAFA со ссылкой на посла Палестины в Анкаре Файеда Мустафу, Аббас и Эрдоган проведут официальную встречу, в ходе которой намерены обсудить палестино-турецкие отношения.

Напомним, 17 августа стало известно о решении Турции и Израиля по восстановлению дипломатических отношений.

По заверениям главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, несмотря на данный шаг Анкара продолжит защищать права палестинцев.