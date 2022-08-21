В ДТП под Ульяновском погибли 15 человек

21 авг. 16:05

Число жертв автомобильной аварии в Ульяновской области достигло 15, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

В воскресенье в Николаевском районе Ульяновской области на трассе М5 микроавтобус попал в ДТП с двумя фурами, большегрузы смяли микроавтобус, перевозивший 20 человек. Три человека госпитализированы в тяжелом состоянии, погибли, по информации на данный момент, 15 человек.

В пресс-службе УМВД по региону рассказали, что детей среди жертв аварии нет.

На месте работают экстренные службы, сообщил губернатор региона Алексей Русских.