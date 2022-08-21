Турецкие силы безопасности уничтожили в Сирии особо опасного террориста

21 авг. 15:54

Национальная разведывательная организация (MİT) Турции ликвидировала в провинции Хасеке на севере Сирии особо опасного члена организации YPG, являющейся сирийским крылом Рабочей партии Курдистана (РПК).

Один из руководителей так называемой "военной академии" террористов под названием Хебат Дерик, где обучали изготовлению оружия и планированию покушений, был уничтожен 9 августа в районе Эль-Камышлы.

Боевик принимал активное участие в планировании атак на силы безопасности Турции и воевал против Сирийской освободительной армии, передает агентство Anadolu.