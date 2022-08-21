Азербайджан увеличит объем средств на восстановление освобожденных территорий

21 авг. 14:40

Азербайджан в 2022 году потратит на восстановление освобожденных территорий 2,6 млрд манатов. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Ожидается, что на эти цели будет потрачено 300 млн частных инвестиций.

В Минфине Азербайджана сообщили, что в 2021 году из госбюджета на восстановление Карабаха было потрачено 2,178 млрд манатов. В частности, 870 млн манатов направили на строительство дорог.

Для привлечения частных инвестиций в Карабахском регионе предусмотрен ряд льгот для предпринимателей. Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева о мерах по ускорению экономического развития, на освобожденных землях будут применяться налоговые льготы, социальное страхование и другие преференции для создания перерабатывающей промышленности и обслуживающей инфраструктуры.

Помимо этого, власти планируют стимулировать частные инициативы на освобожденных территориях, совершенствовать механизмы поощрения инвестиций, установить таможенные и налоговые льготы по ввозу сырья и материалов для бизнесменов занимающихся производственной деятельностью, передает "Sputnik Азербайджан".