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Названы продукты, которые помогут снизить уровень холестерина

Названы продукты, которые помогут снизить уровень холестерина

Снизить уровень холестерина могут помочь четыре продукта, об этом рассказали эксперты. 

Первый такой продукт - богатый клетчаткой овсяные хлопья. Еще одним ее источником могут стать бобовые - они не содержат много калорий, зато дают чувство сытости. 

Еще один союзник в борьбе с холестерином - орехи, но несоленые: даже одна порция в день поможет уменьшить уровень холестерина. 

Наконец, эксперты советуют есть жирную рыбу: это прекрасный источник кислот Омега-3, которые снижают уровень триглицеридов и помогают привести в порядок кровеносные сосуды, передает РИА Новости.

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