Названы продукты, которые помогут снизить уровень холестерина

21 авг. 14:20

Снизить уровень холестерина могут помочь четыре продукта, об этом рассказали эксперты.

Первый такой продукт - богатый клетчаткой овсяные хлопья. Еще одним ее источником могут стать бобовые - они не содержат много калорий, зато дают чувство сытости.

Еще один союзник в борьбе с холестерином - орехи, но несоленые: даже одна порция в день поможет уменьшить уровень холестерина.

Наконец, эксперты советуют есть жирную рыбу: это прекрасный источник кислот Омега-3, которые снижают уровень триглицеридов и помогают привести в порядок кровеносные сосуды, передает РИА Новости.