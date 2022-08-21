На Ставрополье попал в ДТП автобус с 42 пассажирами

21 авг. 13:36

В Ставропольском крае столкнулись легковой автомобиль и автобус, в салоне которого находились 42 пассажира. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале УГИБДД Ставропольского края.

Авария случилась в воскресенье в 05:00 на 289 км автодороги "Кавказ". Как отмечается, 32-летний водитель автобуса, выполнявшего рейс Москва-Нальчик, не выдержал безопасную дистанцию и въехал в автомобиль LADA Priora.

В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки – 40-летняя женщина с двумя детьми, одному из которых семь лет, а другому – восемь месяцев. Их доставили в больницу.